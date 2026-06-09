Rouen : l’Hôtel de Police ouvre ses portes au public samedi 13 juin

Comment travaille la Police nationale au quotidien ? Pour répondre à cette question, l’Hôtel de Police de Rouen accueillera le public samedi 13 juin lors d’une après-midi portes ouvertes consacrée à la découverte des métiers et des missions des forces de l’ordre.
De 14 heures à 17h30, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des policiers de différentes spécialités et d’en apprendre davantage sur les missions exercées au quotidien au service de la population.
Cette opération vise également à faire découvrir la diversité des métiers de la Police nationale, qu’il s’agisse des services d’investigation, de la sécurité publique, de la police technique et scientifique ou encore des unités spécialisées.
De 14 heures à 17h30, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des policiers de différentes spécialités et d’en apprendre davantage sur les missions exercées au quotidien au service de la population.
Cette opération vise également à faire découvrir la diversité des métiers de la Police nationale, qu’il s’agisse des services d’investigation, de la sécurité publique, de la police technique et scientifique ou encore des unités spécialisées.
Échanges et informations sur les recrutements
Les professionnels présents répondront aux questions du public et présenteront leurs parcours ainsi que les réalités de leur métier. Les visiteurs pourront également s’informer sur les modalités de recrutement, les concours, les formations et les perspectives d’évolution offertes par la Police nationale.
Cette après-midi s’adresse aussi bien aux jeunes en réflexion sur leur orientation qu’aux personnes envisageant une reconversion professionnelle.
Cette après-midi s’adresse aussi bien aux jeunes en réflexion sur leur orientation qu’aux personnes envisageant une reconversion professionnelle.
Infos pratiques
Portes ouvertes de l’Hôtel de Police de Rouen. rue Brisout-de-Barneville (rive gauche)
* Date : samedi 13 juin 2026
* Horaires : de 14h à 17h30
* Entrée libre
Portes ouvertes de l’Hôtel de Police de Rouen. rue Brisout-de-Barneville (rive gauche)
* Date : samedi 13 juin 2026
* Horaires : de 14h à 17h30
* Entrée libre
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