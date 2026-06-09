Rouen : l’Hôtel de Police ouvre ses portes au public samedi 13 juin

Comment travaille la Police nationale au quotidien ? Pour répondre à cette question, l’Hôtel de Police de Rouen accueillera le public samedi 13 juin lors d’une après-midi portes ouvertes consacrée à la découverte des métiers et des missions des forces de l’ordre.



De 14 heures à 17h30, les visiteurs auront l’occasion de rencontrer des policiers de différentes spécialités et d’en apprendre davantage sur les missions exercées au quotidien au service de la population.



Cette opération vise également à faire découvrir la diversité des métiers de la Police nationale, qu’il s’agisse des services d’investigation, de la sécurité publique, de la police technique et scientifique ou encore des unités spécialisées.