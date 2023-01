Rouen. Surveillés par la BAC, deux incendiaires de poubelle interpellés cette nuit

Les policiers en civil les prennent alors en filature. L'initiative s'avère payante : les suspects mettent le feu à un sac en plastique et le jette dans une poubelle qui s'enflamme, avant de prendre la fuite. Les incendiaires sont rapidement retrouvés et interpellés, rue Ganterie.



Agés de 19 ans et domiciliés à Rouen et Saint-Pierre-lès-Elbeuf, ils ont été placés en garde à vue pour destruction volontaire par incendie.