Normandie. Un gendarme de la Garde Républicaine jugé pour actes de cruauté envers des chevaux

Les faits se sont déroulés entre août 2022 et janvier 2023 à Saint-Arnoult (Calvados). Ils ont été révélés suite à plusieurs signalements de la part des collègues d’un militaire de 41 ans, une enquête avait alors été ouverte en janvier 2023.



Selon les témoignages recueillis, « le gendarme aurait tapé et donné des coups de fourches à des chevaux appartenant à la Garde Républicaine ». D’autres témoins auraient entendu le quadragénaire menacer son cheval de lui « latter la gueule ». Par ailleurs, une gendarme, qui n'avait pas déposé plainte au moment des faits, lui a reproché de lui avoir asséné une claque sur les fesses.