Nageur disparu sur la plage de Puys à Dieppe : les recherches sont suspendues

Ce samedi matin donc, des opérations de recherche coordonnées par le CROSS Gris-Nez ont repris par deux patrouilles terrestres du service départemental d'incendie et de secours (SDIS 76) et par la police nationale.Dans le même temps, « un dispositif aéromaritime de recherche a été mis en place, composé du canot tout-temps Notre Dame de Bonsecours de la station de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Dieppe et de l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, basé au Touquet. En vain.Faute d’éléments nouveaux, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord a décidé, en fin d’après-midi, de suspendre les recherches par moyens dirigés.