Meulan-en-Yvelines : une collégienne de 13 ans confie à ses camarades avoir été violée par son père

Le père de famille, âgé de 41 ans, déjà condamné en 2013 à 13 ans de réclusion criminelle pour des faits similaires liés à des viols en série, a été interpellé et placé en garde à vue. Lors de son audition, il a nié catégoriquement les accusations et tenté d'expliquer son comportement par un prétendu manque d'amour venant de sa fille, tout en qualifiant celle-ci de menteuse.



Un examen gynécologique pratiqué sur l'adolescente a confirmé une déchirure totale de l’hymen. Des somnifères ont également été retrouvés lors d’une perquisition effectuée au domicile du mis en cause.