Un magasin Lidl braqué par un homme cagoulé, avant l'ouverture, à Saint-Etienne-du-Rouvray

L'auteur d'un vol est activement recherché par la police dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Ce dimanche 20 octobre, vers 6 heures du matin, un individu ganté et le visage dissimulé par une cagoule s'est fait le contenu des tiroirs-caisses en menaçant un employé et le responsable du supermarché Lidl, avenue des Canadiens à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le malfaiteur a pris la fuite sans être inquiété.



Les recherches entreprises immédiatement n'ont pas permis aux forces de l'ordre de retrouver l'individu, dont on ignore s'il était armé.



La victime, « très choquée », selon une source proche de l'enquête, a été entendue par les policiers. Le montant du préjudice n'a pas été communiqué.