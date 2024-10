Eure. Un automobiliste blessé grièvement après avoir percuté un arbre près de Pacy-sur-Eure

Un accident grave de la circulation s'est produit ce jeudi, vers 13 heures, à hauteur de la commune de Chaignes, près de Pacy-sur-Eure (Eure). Un automobiliste a percuté violemment un arbre " à forte cinétique" alors qu'il circulait sur la Départementale 70, entre Villegats et Aigleville.



Dans le choc, le conducteur, âgé de 38 ans, a été blessé grièvement. Les sapeurs-pompiers et le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) d'Évreux, sont intervenus et pris en charge la victime, en urgence absolue, qui a été transportée, médicalisée, vers le centre hospitalier d'Évreux.



La gendarmerie a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l'accident.