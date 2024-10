Yvelines. Agression sexuelle dans le train : un homme condamné à trois ans de prison ferme

Quelques jours plus tard, l'adolescente est revenue voir les policiers pour dire qu'elle avait été abordée à nouveau par le même homme dans le même train.



La description fournie par la victime a rapidement orienté les enquêteurs vers un individu déjà connu des services de police et de la justice pour des faits similaires. Une planche photographique a été réalisée et présentée à la jeune femme qui a formellement identifié son agresseur.



Des recherches effectuées sur les réseaux sociaux ont également permis de découvrir une publication Facebook contenant une photo du suspect, mettant en garde les habitantes de Saint-Germain-en-Laye contre son comportement harcelant.