Après Lidl, Aldi : un deuxième supermarché braqué en trois jours à Saint-Etienne-du-Rouvray

Après le magasin Lidl, braqué le 20 octobre à Saint-Etienne-du-Rouvray, par un individu ganté et cagoulé, c'est maintenant l'enseigne Aldi implantée elle aussi dans la même commune, rue de Paris, qui a fait l'objet d'une extorsion aggravée, par un homme seul, cagoulé.



Les faits se sont déroulés hier matin (mercredi) aux alentours de 7 heures. Deux employés du supermarché venaient de prendre leur service quand un inconnu, le visage dissimulé par une cagoule et couteau à la main, s'est présenté dans le magasin. L'homme a exhibé son arme et a littéralement menacé ses victimes, une femme de 28 ans et un homme de 23 ans.