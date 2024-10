Baleine à bosse aperçue en Seine : le dispositif de recherches suspendu, annonce la préfecture

Entre le jeudi 17 et ce lundi 21 octobre, un dispositif de surveillance a été mis en place, coordonné par le préfet de la Seine-Maritime. Un bateau de l'association Sea Shepherd France ainsi qu'un bateau de l'Office français de la biodiversité (OFB) ont patrouillé en Seine entre Rouen et Le Havre. Dans le même temps, un avis à la navigation a été diffusé à tous les usagers du fleuve, incitant mariniers et plaisanciers à la prudence et à signaler toute observation.



Pour renforcer ce dispositif, une adresse email a été largement communiquée à la population afin de recueillir des témoignages sur l’éventuelle présence de la baleine ou d’autres animaux marins. Des contacts ont également été établis avec le groupe de travail sur les mammifères marins en détresse, mis en place par le ministère de la Transition écologique, rassemblant des experts capables de gérer cette situation exceptionnelle.