Disparition inquiétante à Rouen : Owen, 19 ans, introuvable depuis le 6 octobre

Sans attendre, une forte mobilisation a eu lieu sur les réseaux sociaux à la suite de l’alerte par les proches et amis du jeune homme.



Les services de police ont ouvert une enquête immédiatement et les premières recherches ont été engagées alors qu'en même temps le disparu a été inscrit au fichier des personnes recherchées, indique dans un communiqué Sébastien Gallois, le procureur de la République qui suit naturellement l'affaire de près.



« De nombreuses investigations sont en cours, notamment auprès des opérateurs de téléphonie et de vidéoprotection, ainsi que des établissements bancaires », précise le magistrat.