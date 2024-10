Dieppe : un touriste finlandais menacé et dépouillé par deux jeunes armés d'un fusil

Venue au commissariat pour signaler les faits, la victime a fourni une description précise de ses agresseurs. Il a pu ainsi reconnaître l'un des mis en cause sur une planche photo présentée par les enquêteurs.



Des recherches ont alors été lancées sur la base de ces éléments, qui ont permis au groupe de sécurité de proximité (GSP) et à la brigade anticriminalité (Bac) de retrouver et d'interpeller, vers 18 h 30, les deux suspects des Arcades de la Bourse, dans le centre-ville.



Les deux Dieppois, âgés de 17 ans, formellement reconnus par la victime, ont été placés en garde à vue pour extorsion avec arme.