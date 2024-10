Transporté en urgence absolue à l'hôpital après un accident de moto à Grand-Bourgtheroulde (Eure)

Une collision entre une moto et une voiture de tourisme s'est produite ce mercredi matin sur la route départementale 313 entre Grand-Bourgtheroulde et Bourg-Achard (Eure).



Les secours ont été prévenus juste avant 8 heures. Neuf sapeurs-pompiers de Boissey, Pont-Authou et de Routot ont été dépêchés sur place. Ils ont pris en charge le conducteur de la moto, un jeune homme de 17 ans, dont l'état des blessures à une jambe a nécessité son transport, médicalisé, vers le centre hospitalier d'Elbeuf.



La conductrice du véhicule, une femme de 37 ans, est sortie indemne de l'accident.



Les constatations ont été effectuées par la gendarmerie qui va devoir établir les circonstances de l'accident.