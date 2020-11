L'incendiaire arrêté cette nuit à Déville-lès-Rouen n'en serait pas à son coup d'essai

Dans ce contexte, les policiers de la brigade anticriminalité ont renforcé plus que jamais leur surveillance. C'est ainsi que dans le courant de cette nuit (jeudi à vendredi), vers 3 heures, un équipage se met en planque route de Dieppe.Moins d'une heure plus tard, leur attention est alors attirée par un feu de poubelle à l'angle de la route de Dieppe et de la rue Schlaich, à une dizaine de mètres du magasin Yamaha. Au même moment, ils repèrent au loin la silhouette d'un homme qui entre précipitamment dans un immeuble de ville. Compte tenu de l'heure, les policiers ne peuvent intervenir à l'intérieur de l'habitation.Alertés, les sapeurs-pompiers viennent éteindre l'incendie, tandis que les hommes de la BAC reprennent leurs discrète surveillance au plus près de l'endroit où s'est réfugié le suspect.