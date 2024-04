Petit-Quevilly. Il manque de percuter une voiture de police et prend la fuite

L’automobiliste, surpris à la vue des policiers, n’hésite pas à s’engager dans une rue en sens interdit et à prendre la fuite, refusant d’obtempérer. Il finit par s’arrêter plus loin, rue du Général-Sarrail où il gare sa voiture précipitamment et saute par-dessus un portail. Poursuivi par les policiers, il est rattrapé et interpellé.



Lors de la palpation de sécurité, les fonctionnaires découvrent sur lui une enveloppe contenant une somme de 3860€ en petites coupures et un morceau de 5 g de résine de cannabis.