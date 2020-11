Seine-Maritime : deux incendies suspects de poubelles, au même endroit à deux heures d'intervalle

Les flammes se sont propagées à la façade de l'atelier mitoyen. Un appartement situé à l'étage et occupé par un couple, une femme de 33 ans et un homme de 34 ans, est évacué le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers. Le feu est rapidement circonscrit, mais une partie de la toiture doit être démontée pour s'assurer que le foyer est complètement éradiqué.



Aucune victime n'est à déplorer.



La piste d'un acte criminel n'est pas écartée, d'autant que deux heures plus tôt une première poubelle s'est enflammée au même endroit, sans causer de dommage.