Surpris en train de voler une voiture près de Rouen, ils ont 15 et 16 ans

Une patrouille de la brigade anticriminalité arrive rapidement sur place et remarque que les voleurs tentent de se dissimuler à l’intérieur du véhicule.



L’un d’entre eux parvient à prendre la fuite en courant, enjambe une barrière et au niveau du rond-point des Coquelicots chute au sol, poursuivi par les policiers. Il est interpellé sans difficulté. L’adolescent est âgé de 16 ans et demeure à Saint-Étienne-du-Rouvray.



Un autre, âgé de 15 ans, est appréhendé dans la voiture. Quant au troisième qui s’est enfui il n’a pas été retrouvé dans l’immédiat.



Les deux adolescents ont été placés en garde à vue pour tentative de vol en réunion