Collecte et concert au profit des Restos du Coeur à Verneuil d’Avre et d’Iton et à Bourth

La Maison des jeunes et de la culture de Verneuil d’Avre et d’Iton (Eure) organise une collecte de denrées alimentaires non périssables et produits d’hygiènes du lundi 10 février au mardi 3 mars, au profit des Restos du Coeur.



Les dons seront remis le vendredi 6 mars, à l’occasion de l’événement musical solidaire organisé avec l’association Kulturasso à la MJC Le Silo, organisé également au profit des Restos du Cœur.



Le collège et le lycée de Verneuil d’Avre et d’Iton, ainsi que la médiathèque de Bourth sont associés au dispositif en mettant des points de collectes aux endroits suivants :



• MJC Centre social Malraux

103 avenue Maurice de Vlaminck

à Verneuil d’Avre et d’Iton, aux horaires d’ouverture.



• Collège Maurice de Vlaminck

328 avenue Maurice de

Vlaminck à Verneuil d’Avre et d’Iton (collecte du 10 au 14 février) de 8h à 9h



• Lycée Porte de Normandie,

830 rue des Poissonniers à Verneuil d’Avre et d’Iton. Collecte du 10 au 14 février, salle Malala de 8h à 9h



• Médiathèque Claude Dany

3 avenue de l’Europe à Bourth

aux horaires d’ouverture.