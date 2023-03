Eure. Le feu d'habitation provoque l'explosion d'une bouteille d'acétylène à Bourth, pas de blessé

Un bâtiment partiellement en bois de 100 m2 environ abritant une habitation et un garage a été en proie aux flammes samedi en début d'après-midi à Bourth, dans l'Eure. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont dû intervenir peu avant 13h30, rue des Champs-Longs. Le premier étage de l'habitation était embrasé à leur arrivée et il leur a fallu déployer deux lances à incendie pour venir à bout du sinistre.



Une bouteille d'acétylène, un gaz extrêmement inflammable et réactif, a explosé sous l'effet de la chaleur, avant l'arrivée des secours sans faire de victime.



La gendarmerie ainsi que le maire de la commune se sont rendus sur place. L'intervention des sapeurs-pompiers a duré jusqu'à 23 heures.