Braquages en série à Elbeuf : un suspect arrêté cette nuit en rentrant à son domicile

Un homme de 28 ans a été interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte sur une série de braquages commis dans l’agglomération d’Elbeuf-sur-Seine, en Seine-Maritime.



Le suspect a été appréhendé peu avant minuit, cette nuit de jeudi à vendredi, alors qu’il rentrait chez lui dans le centre-ville d’Elbeuf. La brigade anticriminalité (BAC) avait placé son domicile sous surveillance depuis quelques heures. L'homme, très grand et d'origine africaine, avait été identifié préalablement par les enquêteurs suite aux recoupements et éléments recueillis lors des investigations et auprès des victimes.