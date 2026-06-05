Alcool au gouvernail : les plaisanciers désormais dans le viseur des autorités maritimes

Conduire un bateau à moteur en état d’ivresse manifeste pourra désormais coûter très cher. Un nouveau décret, entré en vigueur cette semaine, renforce l’arsenal juridique destiné à lutter contre les comportements dangereux en mer et introduit de nouvelles sanctions visant les plaisanciers.
Le texte, intégré au Code des transports, crée notamment une infraction spécifique pour la conduite d’un navire de plaisance à moteur sous l’emprise de l’alcool. Il sanctionne également le défaut de maîtrise du navire, notamment lorsque la vitesse n’est pas adaptée aux conditions de navigation ou à l’environnement.
Le texte, intégré au Code des transports, crée notamment une infraction spécifique pour la conduite d’un navire de plaisance à moteur sous l’emprise de l’alcool. Il sanctionne également le défaut de maîtrise du navire, notamment lorsque la vitesse n’est pas adaptée aux conditions de navigation ou à l’environnement.
Retrait du permis bateau et confiscation possibles
Les contrevenants s’exposent à des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait du titre de conduite. Dans les cas les plus graves, le navire de plaisance à moteur pourra également être confisqué.
À l’approche de la saison estivale, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle aux usagers de la mer la nécessité d’adopter une navigation responsable. Les autorités insistent notamment sur l’importance de rester maître de son embarcation, de respecter les limitations de vitesse et de tenir compte de la présence des autres usagers.
« Boire ou conduire, il faut choisir ». Un slogan bien connu sur les routes qui s’applique désormais pleinement en mer.
À l’approche de la saison estivale, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord rappelle aux usagers de la mer la nécessité d’adopter une navigation responsable. Les autorités insistent notamment sur l’importance de rester maître de son embarcation, de respecter les limitations de vitesse et de tenir compte de la présence des autres usagers.
« Boire ou conduire, il faut choisir ». Un slogan bien connu sur les routes qui s’applique désormais pleinement en mer.