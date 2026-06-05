Alcool au gouvernail : les plaisanciers désormais dans le viseur des autorités maritimes

À l'approche de la saison estivale, les autorités maritimes renforcent la lutte contre les comportements dangereux en mer. Un nouveau décret permet désormais de sanctionner la conduite d'un bateau à moteur en état d'ivresse manifeste et les défauts de maîtrise, avec des peines pouvant aller jusqu'à la confiscation du navire.