Accident mortel près de Rouen : la N338 fermée cette nuit à la circulation en direction de Paris

La N338 (Sud III) est actuellement fermée à la circulation dans le sens Rouen vers Paris, cette nuit de mardi à mercredi, suite à un accident mortel de la circulation qui a impliqué un poids lourd et un piéton, dans le secteur de Petit-Couronne (Seine-Maritime).

Les sapeurs-pompiers et la police sont sur place.



Une déviation est mise en place par la D418 en direction de l’A13 Caen-Paris.



#Source Bison Futé



Plus d’infos à venir