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​Les Mureaux : quatre hommes neutralisés par la BAC après s’être introduits dans le château d’eau


Publié le Vendredi 17 Juillet 2026 à 10:17

Quatre individus âgés de 21 à 34 ans ont été interpellés dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu’ils venaient de pénétrer dans le château d’eau des Mureaux, rue Pierre-Bérégovoy.



Le château d’eau des Mureaux
Le château d’eau des Mureaux
Quelles étaient leurs intentions ? Les suspects ont été repérés vers 23 h 30
par les caméras du centre de supervision urbain de la ville. Selon les premières constatations, ils tentaient de forcer une porte de l’édifice à coups de marteau.

Le commissariat des Mureaux a immédiatement dépêché sur place un équipage de la brigade anticriminalité. À l’arrivée des policiers, les quatre individus venaient tout juste de parvenir à entrer dans le bâtiment.

Interpellés à l’intérieur

Les quatre hommes, deux âgés de 21 ans, un de 26 ans et un de 34 ans, ont été interpellés sans pouvoir quitter les lieux. Ils ont été placés en garde à vue pour dégradations volontaires. 
 


Tags : château d’eau, dégradations, enquête, faits divers, intrusion, les Mureaux, police, Yvelines


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