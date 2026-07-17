​Les Mureaux : quatre hommes neutralisés par la BAC après s’être introduits dans le château d’eau

Quelles étaient leurs intentions ? Les suspects ont été repérés vers 23 h 30

par les caméras du centre de supervision urbain de la ville. Selon les premières constatations, ils tentaient de forcer une porte de l’édifice à coups de marteau.



Le commissariat des Mureaux a immédiatement dépêché sur place un équipage de la brigade anticriminalité. À l’arrivée des policiers, les quatre individus venaient tout juste de parvenir à entrer dans le bâtiment.