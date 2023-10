Yvetot : une voiture percutée par un TER près d'un passage à niveau, plus de 250 voyageurs bloqués

Les cinq passagers présents dans le train n'ont pas été blessés, précise à infoNormandie le service d'astreinte communication de la SNCF. Ils ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers, confirme par le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76), tout en précisant que les reconnaissances sont toujours en cours.Le trafic a été interrompu entre Bréauté et Motteville, dans les deux sens de circulation, le temps de procéder au dégagement du véhicule et à des vérifications sur le TER.Deux trains sont actuellement stoppés, l'un en gare de Motteville avec à son bord 110 voyageurs, l'autre en gare à Rouen avec 150 voyageurs, indiquent les secours sur place. L'heure de reprise du trafic est estimée à 2 heures cette nuit de jeudi à vendredi.La SNCF annonce son intention de déposer plainte contre X auprès de la gendarmerie, chargée de l’enquête.Dans l'immédiat, on ignore les circonstances de l'accident. Sur place, il y avait dix-neuf sapeurs-pompiers avec six engins.