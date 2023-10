Eure. La circulation des trains perturbée sur la ligne Paris - Caen après un accident de camion à Arnières-sur-Iton

Le trafic des trains est interrompu ce jeudi matin dans le secteur d'Évreux-Embranchement et de Conches.-en-Ouche (Eure). Un poids lourd a heurté un pont SNCF, sur la RD55 à hauteur d'Arnières-sur-Iton, près d'Evreux. Une équipe des sapeurs-pompiers, dont un spécialiste, s'est rendue sur place pour examiner la situation, indique le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Aucun blessé n'est à déplorer.



« Les équipes spécialisées sont toujours sur place et procèdent aux vérifications nécessaires au niveau du pont », précise la SNCF sur les réseaux sociaux.



Deux trains ont néanmoins été supprimés. Les voyageurs ont été pris en charge à bord d'un autre train et d'un autocar.



Cet incident implique naturellement la circulation de certains trains qui accusent déjà plus d'une trentaine de minutes de retard.