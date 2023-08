Yvelines. Trois blessés graves sur l'A13 dans deux accidents entre deux voitures, un poids lourd et un bus

La circulation est totalement interrompue ce vendredi matin depuis 8h30 sur l’autoroute A13 où deux accidents graves se sont produits dans le même sens à quelques centaines de mètres de distance à hauteur d’Ecquevilly (Yvelines) dans la descente peu avant la bretelle de sortie des Mureaux en direction de la Normandie.



Selon Bison Futé au moins deux voitures de tourisme, un bus et un poids lourd sont impliqués dans ces deux accidents entre Morainvilliers et Les Mureaux.



Le premier accident a impliqué un bus qui circulait à vide et un poids-lourd. Le conducteur du bus a été blessé grièvement : il était en arrêt cardiorespiratoire à l'arrivée des secours. Il va être héliporté par Dragon 75 vers un centre hospitalier de la région, annoncent les sapeurs-pompiers.



Dans le second accident (deux voitures en cause) les secours font état de deux blessés en urgence absolue et d'un blessé en urgence relative.



La circulation est totalement interrompue précise le service départemental d’incendie et de secours (SDIS78) qui a dépêché une cinquantaine de sapeurs-pompiers sur place.



Dernière minute. L’autoroute est actuellement fermée entre Morainvilliers et Les Mureaux afin de permettre à un hélicoptère de la sécurité civile de se poser.



Plus d’infos à venir