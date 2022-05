Week-end de l'Ascension : 100 km de bouchons à midi, l'A13 vers la Normandie n'est pas épargnée

Dimanche 29 mai, est classé noir dans le sens des retours. De manière générale, les retours vers les grandes métropoles généreront des bouchons et des ralentissements sur les grands axes du pays. Les principales difficultés sont attendues dans le Sud sur les autoroutes A7, A8, A9, A61 et A75, en Rhône-Alpes sur l’A7, dans l’Ouest et le Centre sur les autoroutes A10, A11, A13, A20 et A71, en Bretagne, sur l’A81, A83, N12 et la N157.



En Île-de-France, la circulation sera extrêmement difficile sur les axes convergeant vers Paris dès la fin de la matinée jusqu’à 23h voire minuit, essentiellement sur les autoroutes A6 et A10, mais également A13, prévient Bison Futé. Les temps de passages aux barrières de péage des autoroutes devraient être relativement importants.