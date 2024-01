Vols par ruse dans l'agglo de Rouen : les faux policiers de la BAC entrent par la fenêtre du vieil homme

Deux vols par ruse ont été constatés par les services de police, dans la journée d'hier, jeudi 25 janvier, à Rouen et Amfreville-la-Mi-Voie (Seine-Maritime).



Un homme vêtu d'une chasuble jaune et portant l'inscription La Poste s'est présenté au domicile d'une femme de 45 ans, à Rouen. Il a prétexté que sa carte bancaire était bloquée. Il lui a demandé de la lui mettre ainsi que son code secret afin de faire le nécessaire pour la débloquer. En attendant, il lui a remis, provisoirement, une carte bancaire Transcasch qui s'est avérée être d'aucune utilité.



Le faux postier est précipitamment reparti et s'est empressé d'aller retirer 300 € au premier distributeur de billets.



La victime a déposé plainte et c'est le service interdépartemental de police judiciaire (SIPJ) qui a été chargé de l'enquête.