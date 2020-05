Violent incendie dans un parking à Fécamp : 39 véhicules endommagés, trois personnes incommodées

Un violent incendie s'est déclaré dans la nuit, vers 3h40, ce lundi 25 mai dans un parking souterrain de la résidence Îlot Arquaise, au 7, rue du Grand Moulin à Fécamp. Le feu, dont l'origine est inconnue à ce stade de l'enquête, a endommagé trente-neuf véhicules.



Une cinquantaine de sapeurs-pompiers de toute la région ont été mobilisés au plus fort de l'incendie. L'immeuble de quatre étages situé au dessus du parking a été entièrement évacué, soit 135 personnes. Les familles ont été mises en sécurité dans une salle communale spécialement ouverte à cet effet par la municipalité.



Trois personnes, légèrement intoxiquées par les fumées, dont une femme enceinte et un bébé ont été pris en charge et transportées à l'hôpital pour examen. Trois policiers ont également été légèrement incommodés lors de l'intervention.



Plus d'infos à venir sur infoNormandie