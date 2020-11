Violences urbaines : une voiture et des poubelles en feu ce mardi soir sur les hauts de Rouen

Au moins trois poubelles et un véhicule utilitaire ont été incendiés ce mardi soir, vers 23 heures, rue Galilée, sur les hauts de Rouen (Seine-Maritime). Les forces de l'ordre sont sur place ainsi que les sapeurs-pompiers. Selon nos informations, aucun regroupement n'est signalé.



Une trentaine d'assaillants



Dans la soirée du samedi 7 novembre, des violences urbaines avaient éclaté vers 20 heures dans cette même rue. Les sapeurs-pompiers, appelés pour éteindre un feu de poubelles, avaient été pris à partie par un groupe d'une trentaine d'individus qui avaient tendu un guet-apens.



L'intervention des forces de l'ordre n'avait pas ramené le calme tout de suite : elles-mêmes avaient été visées par des tirs de mortiers d'artifices. Un véhicule de la BAC avait alors été endommagé par un projectile.



Face à la situation, les policiers avaient été contraints de faire usage de grenades lacrymogènes et de lanceurs de balles de défense (LBD) pour faire reculer et disperser les assaillants.