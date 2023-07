Violences urbaines dans l’Eure. Incendie criminel dans les anciens locaux de La Croix Rouge à Louviers

« Les gendarmes et les policiers, appuyés par les renforts de la CRS 18 (Poitiers), ont maintenu un niveau d’engagement très élevé afin de prévenir les troubles à l’ordre public », insiste la préfecture.



Des contrôles routiers ont eu lieu, permettant la fouille de véhicules et de contrôles d’identité. Une équipe cynophile spécialisée dans la détection de stupéfiants et dans le maintien de l’ordre est intervenue à Gaillon où un drone de la gendarmerie a par ailleurs été engagé pour survoler la ville.



La préfecture qui insiste sur la mobilisation très importante des forces de l’ordre pour la cinquième nuit consécutive ne fait pas mention d’interpellations.