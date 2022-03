Vidéosurveillance : à Rouen, quatre ados de 12 à 16 ans filmés en train d’incendier des poubelles

A peine une heure plus tard, rebelote : nouvelle intervention des sapeurs-pompiers toujours rue François-Couperin. Une poubelle brûle. A l’arrivée des policiers les incendiaires ont évidemment pris la fuite.



Sans le savoir, ces derniers, au nombre de quatre, ont été filmés par la caméra de vidéosurveillance. Les images visionnées par les policiers permet de voir quatre jeunes gens mettre le feu à la poubelle puis s’enfuir vers la rue Georges-Braque et se réfugier dans un immeuble. C’est là que les incendiaires, âgés de 12, 14 et 16 ans, seront interpellés.



Placés en garde à vue (le plus jeune a été placé en rétention judiciaire) les mis en cause ont fait l’objet d’un rappel à la loi.