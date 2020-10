Vacances de la Toussaint : les prévisions de circulation pour le week-end à venir

Pour ce premier week-end des vacances de la Toussaint, les principales difficultés de circulation seront concentrées ce vendredi 16 octobre, aux sorties des grandes agglomérations en fin d’après-midi et en début de soirée.



Vendredi 16 octobre, dans les métropoles et leur périphérie, les bouchons récurrents habituels seront présents dans tous les secteurs sensibles, analyse Bison Futé. Les départs en vacances viendront s’ajouter à la circulation habituelle.



En Île-de-France, on s’attend à ce que l’ensemble des difficultés de circulation soit significativement supérieur aux bouchons d’un vendredi ordinaire. La circulation sera dense à partir du milieu de l’après-midi en direction des différentes barrières de péage et en particulier sur l’autoroute A10.