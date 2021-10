Pour le premier week-end des vacances de la Toussaint, les départs seront véritablement significatifs le vendredi 22 octobre, aux sorties des grandes agglomérations en fin d'après-midi et en début de soirée.



Les départs en vacances viendront s’ajouter aux bouchons récurrents habituels, présents dans tous les secteurs sensibles. En Île-de-France, Bison Futé s’attend à ce que les difficultés de circulation soient supérieures aux bouchons d’un vendredi ordinaire, en particulier sur l’autoroute A10 à partir du milieu d’après-midi



• Dans le sens des départs :

Vendredi 22 octobre est classé « vert » au niveau national et « orange » en Île-de-France.



Samedi 23 dimanche 24 octobre sont classés « vert » au niveau national.



• Dans le sens des retours :

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 octobre sont classés « vert » au niveau national.