Une voiture tombe sur les voies SNCF à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : le conducteur est blessé légèrement

🟠14h25 [CAEN↔ROUEN] : Un véhicule routier est tombé sur les voies à Elbeuf, le trafic est interrompu entre Rouen et Elbeuf depuis 12h30.



Nos équipes sont mobilisées sur place afin d'assurer un retour à la normale le plus rapidement possible.

— SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 27, 2021