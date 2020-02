Une voiture percute un arbre dans l'Eure : trois blessés, dont un grave

Trois personnes ont été blessées lors d'un accident de la route cette nuit (samedi à dimanche) à La Ferrière-sur-Risle, dans l'Eure.



Les sapeurs-pompiers ont été alertés vers 2 heures, ce matin. Une voiture, seule en cause, venait de percuter un arbre en bordure de la route départementale 23 reliant les communes du Fidelaire et de La Ferrières-sur-Risle.



A l'arrivée des secours, une jeune femme âgée de 18 ans était incarcérée dans le véhicule. Elle était grièvement blessée. Extraite délicatement de l'habitacle, elle a été prise en charge par le SMUR avant d'être transportée, médicalisée, vers le centre hospitalier de Cambolle à Evreux.



Les deux autres victimes, en urgence relative (blessés légers) ont également été évacués vers ce même hôpital. Il s'agit d'une adolescente de 17 ans, et d'un homme de 56 ans.



L'intervention a mobilisé treize sapeurs-pompiers et la gendarmerie qui a procédé aux constatations et ouvert une enquête. Selon les premiers éléments, le conducteur aurait perdu le contrôle de sa voiture pour une raison qui reste à préciser.