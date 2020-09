Une vache envasée sur l’île Sainte-Catherine libérée par les pompiers à Tourville-la-Rivière

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce matin vers 11 heures à Tourville-la-Rivière pour porter assistance a une vache piégée dans la vase en bordure de Seine, sur l’île Sainte-Catherine (sous le pont de l’A13).



Les secours, notamment l’équipe de sauvetage aquatique à bord d’une embarcation, ont rencontré beaucoup de difficultés à sortir le bovin de sa mauvaise posture en raison de la configuration des lieux. L’intervention a duré près de cinq heures, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



L’animal envasé a finalement retrouvé la terre ferme vers 16 heures. Il a été pris en charge et examiné par un vétérinaire. On ignore si elle a été blessée.