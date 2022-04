Une machette et une dague de combat dans le gilet tactique du perturbateur arrêté à Rouen

Au quatrième étage dudit immeuble, les forces de l’ordre ont constaté la présence d’un homme vêtu d’un gilet tactique, particulièrement véhément et proférant des insultes à leur endroit.



Quelques minutes plus tôt, le même homme avait menacé des passants dans le quartier.



En s’approchant, les fonctionnaires ont alors remarqué que le suspect tenait dans une main une machette dont la lame faisait une quarantaine de centimètres. Il s’est avéré que l’individu était également en possession dans son gilet d’une dague de combat de 18 cm, d’une boussole, d’une paire de jumelles et d’une quinzaine de cartouches 9mm.