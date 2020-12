Une femme et sa petite-fille fauchées par une camionnette sur un passage piéton près de Rouen

Une femme de 61 ans et sa petite fille de 2 ans, qu’elle tenait par la main, ont été blessées en traversant la rue sur un passage réservé aux piétons à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime). Elles ont été fauchées par une camionnette, ce vendredi matin, vers 8 heures, à hauteur de l’intersection formée par l’avenue Jean-Jaurès, la rue Raspail et la rue Pierre Mendès-France.



Dans l’accident, la fillette a été blessée à la tête et au bras gauche. Elle a été transportée aux urgences pédiatriques du CHU de Rouen. Son pronostic vital n’était pas engagé.



Sa grand-mère, blessée à la tête et au niveau d’une cuisse, a également été conduite à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.