Une femme blessée grièvement par arme à feu à Dampierre-en-Bray, en Seine-Maritime

Une femme a été grièvement blessée par arme à feu ce mercredi 17 février en Seine-Maritime. Les sapeurs-pompiers ont été appelés à se rendre route principale à Dampierre-en-Bray pour porter assistance à une femme de 59 ans, blessée par arme à feu, dans des circonstances qui restent à établir .



En raison de la nature et de la gravité des blessures, les secours ont sollicité l’intervention du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et de l’hélicoptère du SAMU, Viking 76 pour assurer au plus vite l’évacuation de la victime vers le Centre hospitalier universitaire de Rouen.



La gendarmerie a procédé sur les lieux aux constatations de police technique et scientifique. Une enquête a été ouverte afin d’établir dans quelles conditions la quinquagénaire a été blessée.