Une Havraise de 92 ans se fait voler ses bijoux par un faux employé des eaux

Dans la cuisine, le pseudo employé a fait semblant d’examiner les robinets. Ce n’est qu’après le départ de l’individu que la retraitée a constaté, dans l’après-midi, que l’armoire de sa chambre avait été fouillée et que ses bijoux en or avaient disparu.



Le service départemental de police technique et scientifique s’est rendu sur place pour procéder à des relevés de traces et indices. Une enquête pour vol par fausse qualité a été ouverte par la sûreté urbaine du Havre.