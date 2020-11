Un véhicule percute le terre-plein central sur l'A28 : un blessé et circulation perturbée en Seine-Maritime

#InfoRoute. L’autoroute A28 a été fermée partiellement entre Callengeville et Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) suite à un accident de la circulation qui s’est produit cet après-midi, vers 16h30, au point kilométrique 29, à hauteur de Callengeville dans le sens Rouen vers Abbeville.



Le conducteur d’un véhicule, seul en cause, aurait percuté le terre-plein central. Deux personnes sont impliquées mais une seule serait blessée légèrement, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76), sans plus de précision.



Une déviation a été mise en place à partir de la sortie 6 à Callengeville, par la D928. Les usagers peuvent rattraper l’A28 à Blangy (échangeur 5), précise Bison futé.