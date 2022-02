Un poids lourd transportant des matières dangereuses en feu sur l’A150 entre Rouen et Yvetot

Attention, la circulation est perturbée ce mardi matin sur l’autoroute A150 en raison d’un feu de poids lourd, dans le sens Rouen - Yvetot.



Les sapeurs-pompiers sont sur place depuis 9 heures. L’incendie s’est déclaré au niveau d’un essieu d’un camion transportant des matières dangereuses, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Il n’y aurait pas de victime.



Vingt-six sapeurs-pompiers sont engagés avec dix engins, dont des équipes spécialisées en risques chimiques et technologiques. Les secours conseillent d’éviter le secteur jusqu’à nouvel ordre.



