Un poids lourd et une moto impliqués dans un accident sur l’A28 près de Neufchâtel-en-Bray

L’autoroute a été fermée temporairement et une déviation fléchée a été mise en place entre Ménonval et Neufchâtel-en-Bray par la RD 928.



L’A28 a été rouverte à la circulation vers 11h10, après l’évacuation des véhicules des véhicules accidentés et le nettoyage des chaussées.