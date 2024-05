Excès de vitesse : 10 véhicules en infraction sur 92 contrôlés sur l’autoroute A28 près de Rouen

Un contrôle de vitesse a été mis en place par les services de police de Rouen ce lundi 27 mai, entre 11h30 et 12h30, sur l’autoroute A28 dans le sens Rouen - Abbeville. Il a mobilisé treize fonctionnaires dont ceux de la brigade motocycliste de sécurité routière.



En une heure, 92 véhicules ont été contrôlés sur cette portion d’autoroute limitée à 90 km/h. Les forces de l’ordre ont relevé neuf excès de vitesse supérieur de 20 à 30 km/h.



Le conducteur d’une Lamborghini a été intercepté alors que son bolide roulait entre 130 km/h et 140 km/h. L’homme âgé de 50 ans et originaire de Saint-Martin-de-Boscherville s’est vu notifier la rétention immédiate de son permis.