Carambolage sur le viaduc du Grand Canal, l'A28 fermée en direction du Havre

La circulation est particulièrement difficile ce vendredi en fin de journée sur l'autoroute 28, coupée dans le sens Beuzeville vers Le Havre, en Seine-Maritime, en raison d'un carambolage sur le viaduc du Grand Canal (N1029).



Six véhicules sont impliqués, dans une zone actuellement en travaux, indique Bison Futé. Les secours sont sur place pour porter assistance aux victimes, dont on ignore pour l'heure le nombre et la nature des blessures.