Un motard tué et sa passagère blessée grièvement dans un accident en Seine-Maritime

À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont dénombré trois victimes. Le motard, dont la tentative de réanimation a échoué, a été déclaré décédé par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) dépêché sur place.



La passagère du deux-roues, grièvement blessée, a été évacuée par l'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 76, en direction d’un hôpital de la région.



Quant à la conductrice de la voiture, fortement choquée, elle a été prise en charge par les secours.



Dix-sept sapeurs-pompiers ont été mobilisés.



La circulation a été coupée et déviée le temps de l’intervention des secours et l’enlèvement des véhicules impliqués. L’enquête a été confiée à la gendarmerie.