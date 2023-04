Un motard blessé grièvement dans un accident à Elbeuf

Une voiture et une moto se sont percutées vers midi ce mercredi 19 avril, à l’intersection des rues du 1er-Mai et Jean-Jaurès a Elbeuf-sur-Seine (Seine-Maritime).



L’accident a fait un blessé grave, le pilote de la moto âgé de quarante ans. Son pronostic vital était engagé lorsqu’il a été pris en charge par les secours. Il a été transporté par les sapeurs-pompiers à l’hôpital des Feugrais.



Le conducteur de le la voiture a été quant à lui interpellé par la police après avoir été contrôlé positif au dépistage d’alcoolémie.



L’enquête va devoir établir les circonstances de l’accident.



Dix sapeurs-pompiers et quatre engins ont été dépêchés sur place par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).