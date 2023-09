Un mort et quatre blessés dans une collision entre trois voitures à Lillebonne, en Seine-Maritime

Le bilan définitif fait état de cinq victimes : une femme de 19 ans déclarée décédée par le médecin Smur, un homme de 21 ans blessé léger évacué sur l’hôpital Jacques-Monod, deux emmes de 58 et 59 ans, blessées légers, ont été évacuées sur le centre hospitalier de Lillebonne et un homme de 68 ans, blessé légèrement a été conduit également à l’hôpital de Lillebonne



L’intervention a mobilisé 21 sapeurs-pompiers et huit véhicules de secours routiers.