Un mort et quatre blessés dans un accident impliquant plusieurs véhicules en Seine-Maritime

Quatre véhicules se sont percutés ce vendredi soir vers 18 heures sur la route départementale 6015, dans le secteur de Bolleville (Seine-Maritime).



Dans le choc, quatre personnes es ont été blessées. L’und d’elles était coincée dans son véhicule, elle a dû être désincarcérée par les sapeurs-pompiers.



Les victimes ont été prises en charge par les secours, dont une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). L’hélicoptère de la sécurité civile, Dragon76, a été mobilisé.



Le bilan définitif fait état d’un homme de 20 ans déclaré décédé et de quatre blessés, une femme de 22 ans jugée dans un état grave, et de trois autres femmes âgées de 20, 47 et 17 ans toutes en urgence relative (blessés légers).



Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a engagé 18 sapeurs-pompiers avec 8 engins, essentiellement des véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV).



La circulation a été coupée dans les deux sens pour la durée des opérations de secours. Il est fortement conseillé d’éviter le secteur.



Plus d’infos à venir